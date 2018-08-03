Görev süresi bu ay sonunda tamamlanacak olan ve daha önce bu görev için tekrar aday olmayacağını açıklayan Zeyd, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ofisteki 4 yılını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "insanlığı uçurumun kenarına sürüklediği", Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "ırkçı" olduğu, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyduğu" gibi çok sayıda hükümet ve devlet başkanına yönelik eleştirileri hatırlatılan Zeyd, görev süresi boyunca "açık sözlü olduğu" gerekçesiyle birçok hükümet tarafından eleştirildiğini ve neredeyse "hepsini rahatsız ettiğini" dile getirdi.

"ELEŞTİRİDEN KORKMAMALI"

AA'nın haberine göre kendisinden sonra görevi devralacak kişinin "açık sözlü" olması ve "eleştirmekten korkmaması" gerektiğini vurgulayan Zeyd, "Biz hükümetleri utandırmıyoruz, onlar kendilerini utandırıyorlar. Kendi halklarını saygın bir yaşam için gerekli olan temel haklardan mahrum bıraktıklarında utanç duruma düşüyorlar. Topluma korku saldıklarında kendilerini mahcup ediyorlar" dedi.

Gerçek baskıyı savaş ve çatışmaların kurbanlarının, insan hakları ihlallerine maruz kalanların haklarını savunmadığında hissettiğini belirten Zeyd, "Sessiz kalmak size hiçbir şekilde saygınlık getirmez" ifadesini kullandı.

"KATLİAMLARDAN VETO YETKİSİNE SAHİP ÜLKELER DE SORUMLU"

Daha önce "insan mezbahaları" nitelemesinde bulunduğu Suriye, Yemen, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde yaşanan katliamlarda BM Güvenlik Konseyinde veto yetkisine sahip ülkelerin de payı olduğuna dikkati çeken Zeid, barış ve güvenliği sağlama görevi bulunan BM Güvenlik Konseyinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'e karşı "ön yargılı" ve "Yahudi karşıtı" olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Zeyd, bu suçlamaları "oldukça tiksindirici" bulduğu yorumunu yaptı.

İnsan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak yerine konuşmayı ve hata yaptığında özür dilemeyi tercih ettiğini anlatan Zeyd, yüksek komiserlik görevi için yeniden aday olmama kararını ise BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri tarafından "asla onaylanmayacağı" gerekçesiyle aldığını sözlerine ekledi.

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