BMGK'da bir ilk

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin tümü tarafından onaylanarak kabul edilen açıklamada, Rusya'nın kendi sınırları içinde esasen suç haline getirdiği bir terim olan 'çatışma' ve 'savaş' yerine 'anlaşmazlık' ifadesi kullanıldı ve Rusya'nın vetosu engellendi. Bunun nedeni ise Rusya'nın Ukraynada'ki işgali, büyük askeri konuşlandırmaları, büyük bombardımanları ve yaygın hava saldırılarını yalnızca 'özel bir askeri operasyon'un oluşturduğunu iddia ediyor olması...

Rusya'nın işgalinden bu yana geçen 10 hafta içinde, BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın eylemlerini kınayan, askerlerini geri çekmesini ve insani yardım erişimine ve sivillerin tahliyesine izin verilmesini talep eden iki kararı kabul etmeye çalışmış ancak Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olan Rusya, her ikisini de veto etmişti.

"CESARET VERİCİ"

Meksika ve Norveç tarafından önerilen bu bildiride "BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunmasına ilişkin derin endişelerini dile getiriyor. BM Güvenlik Konseyi, tüm üye devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme yükümlülüğünü üstlendiğini hatırlatır." açıklamasında bulunuldu. Meksika'nın BM Büyükelçisi Juan Ramón de la Fuente, gazetecilere verdiği demeçte, "Bu ilk adım olmasına rağmen diplomasinin konseyde yerini aldığını görmek cesaret verici" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de, BM Güvenlik Konseyi'nin ilk kez 'Ukrayna'da barış için tek ses' olduğunu ve açıklamayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Guterres açıklamasında "Sık sık söylediğim gibi, dünya silahları susturmak ve BM Sözleşmesi'nin değerlerini korumak için bir araya gelmeli" dedi ve sözlerine "Bu desteği memnuniyetle karşılıyorum ve hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve barış yolunu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmaya devam edeceğim" diye devam etti.

GÖZLER 19 MAYIS TARİHİNDE

Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Mayıs'ta BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yaparak, Ukrayna'daki son durum ve gıda güvenliği konusunda oturuma başkanlık edecek. Bakan Blinken ayrıca 18 Mayıs'ta, Birleşmiş Milletler'de 'Global Gıda Güvenliği konusunda Aksiyon' konulu panele de ev sahipliği yapacak. Bakan Blinken'in, New Yorkta'ki Birleşmiş Milletler toplantıları süresince Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de özel bir araya geleceği öğrenildi.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ THOMAS-GREENFIELD TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, 9 Mayıs'ta Bab al-Hawa sınır kapısını ziyaret etmek ve Suriye'deki insanı ihtiyaçları karşılamak Birleşmiş Milletler ve ortak kuruluşları tarafından sağlanan kapsamlı destek hakkında brifing almak üzere Türkiye'ye geliyor.

Büyükelçi Thomas-Greenfield, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin deneyimlerini ilk ağızdan dinlemek için bir araya gelecek, ayrıca Suriyeli mültecilere yardım sağlamak için çalışan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Birleşmiş Milletler temsilciliği yetkilileri ile görüşmelerde bulunacak. Büyükelçi ayrıca, Türkiye'nin sınır ötesi yardımın kolaylaştırılmasındaki önemli rolünü tartışmak ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi karşılamak ve onlara sığınma sağlamak için çalışan Türk yetkililerle de bir araya gelecek.

Büyükelçi Thomas-Greenfield ardından, Avrupa Birliği başkanlığındaki 'Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme, Brüksel VI Konferansı'na katılmak üzere 10 Mayıs'ta Belçika'ya gidecek.