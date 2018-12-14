Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılmasını sağlayan kararın bir yıl uzatılmasını onayladı. BM'nin rejimin onayı gerekmeden Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapmasına 2014 yılından beri olanak sağlayan kararın uzatılmasını, BM Güvenlik Konseyinde oylandı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt ve İsveç tarafından konseye getirilen karara 13 ülke destek verdi. AA'nın haberine göre; daimi üyeler Rusya ve Çin ise veto hakkını kullanmayarak çekimser kaldı ve Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılmasını sağlayan karar böylece bir yıl daha uzatıldı. Karar 10 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Suriye'ye sınır ötesi yardımlar olmadan desteklenemeyen milyonlarca kişiye ulaşılmasına imkan veren kararı yenilediği için konseye teşekkür etti ve ülkedeki insani duruma ilişkin konseyi bilgilendirdi.

İdlib'in insani felaketi eşiğinde olduğu uyarısında bulunan Lowcock, gerginliğin tırmanması durumunda artan ihtiyaçlara yetişmenin oldukça güçleşeceğine dikkati çekti.

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın da bulunduğu DEAŞ kontrolü altındaki Deyrizor'un doğusunda 6 bin kişinin mahsur kaldığını söyleyen Lowcock, sivillerin hem hava saldırılarına hem de çatışmalara maruz kaldığını belirtti.

Hareket özgürlüğünün son derece kısıtlığı olduğu bölgede eylülden beri beri 9 bin kişinin çatışmalardan kaçabildiğini ifade eden Lowcock, sivillerin zor koşullar altında temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çektiğini aktardı. Lowcock, ülkenin güney batısındaki Rukban'da 40 binden fazla sivilin durumunun da oldukça endişe verici olduğuna dikkati çekti.

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