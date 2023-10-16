Bodrum Cup'ta Selanik'ten çıkan tekneler Yalıkavak'ta karşılandı Bu yıl 35'inci kez gerçekleşen geleneksel Maximiles Black The Bodrum Cup'ta Selanik'ten çıkan tekneler Yalıkavak'ta karşılandı

Bu yıl 35'inci kez gerçekleşen geleneksel Maximiles Black The Bodrum Cup'a Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında önceki yıllardan farklı olarak Selanik ve İstanbul rotaları da dahil edildi.

Yarışlarda Kuşadası-Yalıkavak etabının sonunda tekneler Yalıkavak´ta görkemli şekilde karşılandı. 14 Ekim'de Yalıkavak Marina'nın ev sahipliğinde ağırlanan tekneler ve yarışçılar, 16-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bodrum yarışından hemen önce dinlenme fırsatı buldu.

16 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek olan kampana töreniyle Bodrum etapları başlayacak. 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar kapsamında belirlenen rota Bodrum Limanı'ndan başlayarak, Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak ve ardından Bodrum'da tamamlanacak. Bodrum Cup kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı konserden sonra verilecek.