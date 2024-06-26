Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 800 kilogram atık çıkardı

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Gümüşlük Koyu'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan çalışmaya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Meclis Üyesi Ahmet Faik Karakaya ve Gümüşlük Mahallesi Muhtarı Zeki Pay da katıldı.

Bodrum'un koylarını çöp ve atıklardan arındırmayı, deniz canlılarının yaşam alanlarını korumayı amaçlayan etkinlikte, denizden yaklaşık 800 kilogram atık çıkartıldı.