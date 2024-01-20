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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da feci kaza! Motosikletteki genç kız öldü

        Bodrum'da feci kaza! Motosikletteki genç kız öldü

        Bodrum'da karşı yönlerden gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosikletteki genç kız öldü, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 01:53 Güncelleme: 20.01.2024 - 01:53
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        Bodrum'da feci kaza! Motosikletteki genç kız öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yalıkavak Bodrum karayolu Yakaköy mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

        DUVARA ÇARPTI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

        22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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