Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Bodrum'da 'Genç Yetenekler Bale Gecesi' düzenlendi

        Bodrum'da 'Genç Yetenekler Bale Gecesi' düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından Genç Yetenekler Bale Gecesi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:09 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 'Genç Yetenekler Bale Gecesi' düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda öğrenim gören genç dansçılar, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde ilk kez düzenlenen gecede sanatseverlerin karşısına çıktı.

        Ulusal ve uluslararası bale otoritelerinin de takip ettiği gecede genç dansçılar, klasik balenin seçkin eserlerinden modern dansın özgür anlatımlarına kadar uzanan zengin repertuvarla sahne aldı.

        DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, gecede yaptığı konuşmada, DOB olarak bu yıl ilk kez hayata geçirdikleri Genç Yetenekler Bale Gecesi'nin, yalnızca bir sahne gösterimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültür ve sanat geleceğine duydukları inancın somut bir ifadesi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Türkiye'nin dört bir yanındaki konservatuvarlarda eğitimlerini sürdüren genç dansçıların hayallerini sahneye taşıdığını belirten Sağtürk, "Yetenekleriyle ve tutkularıyla hepimize onlar da ilham kaynağı oluyor. Bu gecenin amacı genç sanatçılarımıza profesyonel sahne deneyimi kazandırmak, teknik ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak ve onları ulusal ve uluslararası sanat çevreleriyle buluşturabilmektir" ifadelerini kullandı.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTİst) sanatçılarından ve koreograflarından Alper Marangoz'un, modern teknik üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği iki özel koreografisi sahneye taşındı.

        Gecede Bolşoy Bale Akademisinden mezun olan ilk Amerikalı kadın ve Rusya'nın önde gelen bale topluluklarında baş dansçı olan ilk Amerikalı sanatçı ünvanlarıyla bale tarihine adını yazdıran balerin ve baş dansçı Joy Womack da yer aldı.

        Geceye ayrıca Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika'daki önde gelen bale kurumlarında eğitmenlik yapan, uluslararası prestijli bale yarışmalarında sıkça jüri üyeliğine davet edilen saygın bale eğitmeni Marek Rozycki de genç yeteneklerin performanslarını izlemek üzere katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Genç Yetenekler Bale Gecesi
        #BODRUM
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü