Sözde Salda! Kaldırılıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEgeSÖZDE SALDA! Son dakika: Bodrum'da o plajdan kuvars tozu kaldırılıyor
ABONE OL

Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu, iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 265 bin 497 lira ceza kesilen 5 yıldızlı otel, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sahile döktüğü sönmemiş kireç ve kuvars tozunu iş makineleri ile toplamaya başladı.

SÖZDE SALDA! Son dakika: Bodrum'da o plajdan kuvars tozu kaldırılıyor
Sözde Salda! Kaldırılıyor!
0:00 / 0:00
DHA

Bodrum'daki oteller sezon hazırlıklarını sürdürürken, bazı tesislerin plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktükleri iddiası çevreciler ile yetkilileri harekete geçirdi.

Yapılan araştırmalar sonunda Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü, otel yönetimine 265 bin 497 TL ceza kesip, dökülen kumları kaldırmalarını tebliğ etti. Plajdaki kumun kaldırılmasına dün sabah başlandı. Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor.

Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'nce daha önce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası yolculuk yasak mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası yolculuk yasak mı?
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadara açık? Market çalışma saatleri değişti!
GÜNDEMMarketlere mesai saati değişikliği
BARAJLAR DOLULUK ORANI! Son dakika: İSKİ açıkladı! Barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ açıkladı! İstanbul'un barajlarında son durum!
HER YAŞA 1 BIÇAK! Son dakika: 16 yaşındaki Sezen'in babası ndan yürek yakan sözler
GÜNDEMKarnındaki bebeğiyle katledilmişti! Vasiyet yerine ...
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
GÜNDEMAdana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
65 yaş üstü yasaklar değişti! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti mi?
DEHŞET ANI! Son dakika: Trafik canavarı minik Hızır Ali'yi hayattan kopardı
GÜNDEMMinik Hızır Ali'nin feci sonu!
Ardahan'da 2 köye karantina kararı
GÜNDEMArdahan'da 2 köye karantina kararı
İçişleri Bakanlığı genelgesi 31 Mart 2021! İşte yeni koronavirüs normalleşme kararları
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı genelgesi kararları
İl il risk haritası 31 Mart! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası (Güncel)