Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bodrum'da restoranda yangın

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Umurça Mahallesi'nde restoran ve gece kulübü olarak hizmet veren işletmeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, içeride kimsenin olmadığı işletmenin büyük bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Yangın sırasında bölgede bir süre panik yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan herhangi bir olumsuz duruma karşı 112 Acil Servis ekipleri bölgede hazır bekletildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YSK'dan Kılıçdaroğlu'na kınama
GÜNDEMYSK: Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz
Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
GÜNDEMBurnu bile kanamadı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları! 7 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMBalıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Saunada fenalaşan iş insanı Songül Zülfikar hayatını kaybetti
GÜNDEMSaunada fenalaşan iş insanı Zülfikar hayatını ...
Oyna Kazan ipucu 8 Mayıs: MS farkındalık günü sembolü hangi renk? 19:00 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu sorusu cevabı 8 Mayıs
Bağcılar'da gaspçılarla çatışan iş adamı yaralandı
GÜNDEMiş adamı gaspçılarla çatıştı
Kuzey Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
GÜNDEMSarıyer'de feci kaza!
Eleq ipucu sorusu cevabı 8 Mayıs! Tarkovsky’nin Stanislaw Lem’in kitabından uyarlama bilim kurgu filmi nedir? 20.00 Eleq ipucu
GÜNDEMEleq ipucu sorusu cevabı
1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor
GÜNDEMBoğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak
GÜNDEMEmrah Serbes için 'duruşma' kararı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X