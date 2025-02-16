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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK derin uykudan uyandı! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK derin uykudan uyandı!

        Süper Lig'de son 7 maçını kazanamayan ve düşme hattına iyice yerleşen Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yenerek adeta derin bir uykudan uyandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:29
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        Bodrum FK derin uykudan uyandı!
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        Çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, 20 puana ulaşıp gelecek adına çok ümitlendi. 2 hafta önce teknik direktör Volkan Demirel'in yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jose Morais, 2'nci maçında galibiyetle tanışıp toplam 4 puanı hanesine yazdırdı. Geçen hafta Göztepe ile evinde golsüz berabere kalan Bodrum FK, Başakşehir'den de gol yememiş oldu.

        Morais çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Takımının taktik disiplinine çok bağla kaldığını ifade eden Jose Morais, "Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi. Bu maçta savunma yapmamız gerekiyordu. Savunma yaptığımız anlarda da şanslar bulacağımızı biliyorduk. Şanslardan birini değerlendirdik. Bu da galibiyeti getirdi. Başakşehir'in de şansları oldu. Bu lig zor bir lig. Bu galibiyet bize sonraki hedef için inanç sağlayacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

        MOURINHO ŞANS GETİRDİ

        Başakşehir - Bodrum FK maçını A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile izleyen Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun kendisi için çok özel olduğunu belirten Jose Morais, "Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Maçtan önce otelde görüşmek istemiştik ancak kaldığımız otele yakın olmadığı için maçımıza geldi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Gittiği yerde kazanma mantalitesini de gösteriyor. Ben de kendimi onun ailesinin parçası görüyorum. Mourinho özel biri ve bulunduğu yeri başarıya sürükler. Kısa zamanda büyük başarılar elde edebilen biri. Büyük lider ve adam. Eğer Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, aslında Mourinho neredeyse ben, o takımın başarılı olmasını isterim" yorumunu yaptı.

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