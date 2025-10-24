Bodrum'un 10 günlük suyu kaldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme ve kullanma suyu sağlayan ve ölü hacme düşen Mumcular Barajı'nın ardından Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 13'e geriledi.

DHA'nın haberine göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'un içme suyu ihtiyacının tamamının Geyik Barajı'ndan sağlanması durumunda 10 günlük su rezervinin kaldığını söyledi.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı nedeniyle, Bodrum'a içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. 20 milyon metreküp su kapasitesine sahip Mumcular Barajı'nda doluluk yüzde 6 ile ölü hacim seviyesine ulaşırken; 40 milyon metreküp su seviyesine sahip Geyik Barajı da aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 13 seviyesine geriledi. Geyik Barajı'nda su yüzeyinin yemyeşil alglerle kaplı olduğu görüldü.

Bodrum'da yaşanan su stresi ile ilgili açıklama yapan MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'un içme suyu ihtiyacı ortalama 500 bin kişi için 1100 litre/saniye civarı bunun 300 litre/saniye kısmı Mumcular Barajı'ndan temin ediliyordu. Geçen aylarda Mumcular Barajı kuruyunca bu alınamadı. Geyik Barajı'ndan ise 600 litre/saniye su temin ediliyordu. Geçen haftalarda kuraklık olunca bunun 270 litre/saniyelik kısmı kesildi. Böyle olunca buradan temin edilen su miktarı 330 litre/saniye civarına kadar düştü. Geyik Barajı'ndaki doluluk oranı şu an yüzde 13 civarında ve bu ise ölü hacme kadar 2 milyon metreküp civarında suyumuz kaldığını ifade etmektedir. Bu ise Bodrum'un suyunun tamamının buradan karşılanması durumunda 20 gün kadar yetebilecek suya karşılık geliyor. Ancak buradaki suyun yarısı termik santral için kullanılıyor. Dolayısıyla 10 günlük bir su rezervimiz var demektir. 300 litre/saniyelik Mumcular Barajı'ndan, 270 litre/saniyelik su Geyik Barajı'ndan kesildi. Kalan 330 litre/saniye de Geyik Barajı'nda ölü hacme erişilmesinin ardından kesilecektir. Bu durumunda Geyik ve Mumcular barajlarından toplamda 900 litre/saniyelik bir su kesintisi söz konusu olacak" dedi.