        Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su caddeye aktı

        Bodrum’da ana isale hattı patladı, tonlarca su caddeye aktı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su caddeye aktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:34
        Bodrum'da ana isale hattı patladı
        Güvercinlik Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi.

        Patlamayla birlikte sular metrelerce havaya yükseldi. Tonlarca su caddeye akarken, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        MUSKİ ekiplerince de bölgede onarım çalışması başlatıldı. Patlayan borudaki suyun kesilmesiyle trafik normal akışına geri döndü.

        Fotoğraf: DHA

