        "Bodrum'un Suları"na yeniden hayat

        Sıla, 'Joker' albümünde yer alan "Bodrum'un Suları" adlı özel eserini yeniden müzikseverlerle buluşturdu.

        Giriş: 13.09.2025 - 22:41 Güncelleme: 13.09.2025 - 22:55
        "Bodrum'un Suları"na yeniden hayat
        Sıla, yıllar önceki 'Joker' albümünde yer alan "Bodrum’un Suları" adlı özel eserini yeniden müzikseverlerle buluşturdu. Şarkı, sanatçının vokalistliğini de yapan Dünya Kızılçay’ın özgün düzenlemesiyle 12 Eylül’de tüm dijital platformlarda yayınlandı.

        Söz ve müziği Sıla’ya ait olan şarkı, ilk kez Harbiye’deki 30 Ağustos konserinde yeniden yorumlandığında dinleyicilerden tam not almış, adeta yeniden doğuşunun sinyalini vermişti.

        Sıla, şarkının yeni düzenlemesine dair duygularını şu sözlerle dile getirdi: Bundan iki sene önce bir sohbetimizde Dünya Kızılçay, ‘Bodrum’un Suları’nı çok sevdiğini ama neden bir stüdyo kaydının olmadığını sordu. Ben de ‘Yap olsun o zaman’ dedim. Dünya’nın hayal gücü, ilhamı ve epik düzenlemesiyle şarkı bambaşka bir boyuta taşındı. Bu halinden çok memnunum. Böyle sunmak bizim için büyük gurur.

        Dünya Kızılçay’ın yaratıcı dokunuşuyla yeniden canlanan “Bodrum’un Suları”, Sıla’nın müzik yolculuğunda özel bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

        #sıla
