Boeing 737 Max 8 uçaklarının özellikleri neler? Hangi havayolları kullanıyor?

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 738 Max 8 tipi uçağın başkent Addis Ababa'dan kalkışından kısa bir süre sonra düşmesi Boeing'in bu yeni modelinin son beş ay içindeki ikinci düşüş vakası oldu.

Boeing'in bu uçağı 2017'den bu yana kullanımda.

Ekim ayında da Endonezya'daki Lion Air Havayolları'na ait uçak Cakarta'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüş, 189 kişi ölmüştü.

Uçağın yaşı henüz üç ayı bile tamamlamamıştı.

Etiyopya Havayolları'na ait uçak da 10 Mart'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanmış, kısa bir süre sonra düşerek 157 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu modelde yeni olan ne?

Uzmanlar 737 Max motorunun eski modele oranla biraz daha önde ce kanatlara göre biraz daha yukarıda olduğunu, bunun uçağın dengesini etkilediğini söylüyor.

Endonezya'da düşen uçağın düşüş nedenine dair henüz nihai sonuca varılamadı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, Lion Air uçağının tekleme riski konusunda pilotu uyarmak üzere tasarlanan sensörlerinden birini "hatalı veri" verdiğine işaret etmişti.

Bu sensör ve ona bağlı program önceki 737 model uçaklardan farklı çalışıyor, ancak pilotlara bu bilginin verilmediği belirtiliyor.

Bu olay üzerine Boeing, havayolu şirketlerine bir bilgilendirme bülteni göndermiş, ABD'deki havacılık düzenleme kurumu da bu uçakların sensörü ile ilgili "acil uyarı" yayınlamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA),"mevcut durumuna dair bir şey yapılmazsa bu sensörün uçağın kontrolünü zorlaştırabileceğini ve burun-aşağı yönelmesine, önemli irtifa kaybına ve yere çarpmasına yol açabileceği" uyarısında bulunmuştu.

Acil uyarı kime gönderilmişti?

FAA bu bilginin diğer havacılık düzenleme kurumlarına iletildiğini söylemişti. Onların da pilotları bilgilendirmek üzere bu bilgiyi havayolu şirketlerine iletmeleri gerekiyordu.

Havacılık uzmanları Etiyopya Havayolları'nın da sensör konusunda bilgilendirilmiş olması gerektiğini ifade ediyor.

Etiyopya'da meydana gelen kazanın Endonezya'daki önceki olayla aynı sorundan kaynaklandığıına dair bir veri yok henüz.

Boeing nasıl tepki verdi?

Pazar günü açıklama yapan Boeing, ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurumu'nun yönetimi altında "teknik ekibin teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu" söyledi.

Boeing ayrıca yolcuların ve mürettebatın ailelerine başsağlığı dileyerek Etiyopya Havayolları ekibine desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Boeing 737 Max uçaklar Boeing tarihinde en hızlı satan uçak olmuş, dünya çapında 100 havayolu şirketinden toplam 4500 uçak siparişi almıştı.

Hangi havayolları Boeing 737 Max seferlerini askıya aldı?

Beş ay içinde bu uçakların ikinci kez düşmesi üzerine Çin, Endonezya, Etiyopya ve Cayman Havayolları Boeing 737 Max seferlerini askıya aldığını açıkladı.

Hindistan hükümeti ise havacılık düzenleme kurumları ile durumu ele aldığını belirtti.

Boeing hisseleri Wall Street borsasında dünden bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

737 tip uçakların motorlarını yapan Fransız Safran grubunun hisseleri de düşüş gösterdi.

Hangi havayolları 737 Max 8 uçakları kullanıyor?

Boeing'in internet sitesine göre 16 havayolu şirketinr 737 Max 8 uçaklarının teslimatı yapılmış durumda.

Dünyanın en büyük seyahat ve turizm şirketi İngiliz-Alman ortaklığı TUI Grubu'nun uçak filosunda bu uçaklardan 15 adet bulunuyor.

Flydubai havayolu şirketi "durumu gözetim altında tuttuğunu" açıkladı.

Norveç Havayolları'nda ise 18 uçak bulunuyor ve bunlar çoğunlukla İrlanda-ABD uçuşlarında kullanılıyor.

Singapur'un Silk Air şirketinin sahip olduğu 6 uçak ile Air Italy uçaklarının normal uçuşlarına devam ettiğini açıkladı.

Çeşitli Kuzey Amerika havayolları şirketleri uçakları kullanmaya devam ettiklerini ve soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirtiyor.

34 adet 737 Max 8 uçağına sahip Amerikan Southwest Airlines da benzer bir açıklama yaptı.

American Airlines ile Air Canada havayollarının her birinin uçak filosunda bu uçaktan 24 adet olduğu belirtiliyor.

THY filosunda da var

Türk Hava Yolları filosunda da bulunan uçaklarla ilgili olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Ekşi, "Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi.

Çin'in ardından Etiyopya ve Endonezya da Boeing 737 Max 8 seferlerini askıya aldı

Etiyopya Devlet TV'si: Düşen uçakta bulunan 157 kişiden kurtulan yok