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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek

        Reuters'ın haberine göre Boeing, ABD Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasında suçlamaları ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:23
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        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
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        ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX uçakları 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmüş ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sonrasında ise Ocak ayında Alaska Havayolları uçuşu sırasında 737 Max 9'un acil çıkış kapısının patlamamış ve tartışmalar ile soruşturmalar peş peşe gelmişti.

        Kazalar firmada devam eden güvenlik ve kalite sorunlarını ortaya çıkarmış, ifade verecek olan eski çalışanlardan ikisinin ifade öncesi intiharı da komplo teorilerini bir kez daha alevlendirmişti.

        Ancak bugün Reuters'ın haberine göre Boeing ABD Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasında suçlamaları ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul edecek.

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        Boeing'in suçlamaları kabul etmesiyle, anlaşma uçak üreticisini 2018 ve 2019'da 346 kişinin ölümüne yol açan kazalarla bağlantılı olarak resmen suçlu olarak damgalayacak.

        Boeing ayrıca, Teksas'taki federal mahkemeye sunulan belgeye göre 243,6 milyon dolarlık bir para cezası da ödeyecek.

        Dosyaya göre, uçak üreticisi ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde güvenlik ve uyumluluk programlarını güçlendirmek için en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti.

        Suçun kabulü, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ve NASA gibi kuruluşlarla sözleşmeleri elde etme yeteneğini tehdit edebilir ancak uzmanlara göre Boeing bu noktada muafiyetler talep edebilir. Uzmanlara göre ayrıca, bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni bir CEO'ya sahip olacak olan şirketin, Spirit AeroSystems'ın planlanan satın alımı için onay ararken ilerlemeye çalışmasını kolaylaştıracak.

        Boeing sözcüsü açıklamasında 'Adalet Bakanlığı ile çözüm şartları konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını' doğruladı.

        İki MAX kazasında hayatını kaybeden kişilerin bazı ailelerinin avukatları, anlaşmaya itiraz

        haklarını kullanacaklarını söyledi.

        Anlaşmanın bir parçası olarak Boeing yönetim kurulunun MAX kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geleceği de belirtildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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