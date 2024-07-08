Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in 737 MAX uçakları 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmüş ve 346 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sonrasında ise Ocak ayında Alaska Havayolları uçuşu sırasında 737 Max 9'un acil çıkış kapısının patlamamış ve tartışmalar ile soruşturmalar peş peşe gelmişti.

Kazalar firmada devam eden güvenlik ve kalite sorunlarını ortaya çıkarmış, ifade verecek olan eski çalışanlardan ikisinin ifade öncesi intiharı da komplo teorilerini bir kez daha alevlendirmişti.

Ancak bugün Reuters'ın haberine göre Boeing ABD Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasında suçlamaları ve 243,6 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul edecek.

REKLAM Boeing'in suçlamaları kabul etmesiyle, anlaşma uçak üreticisini 2018 ve 2019'da 346 kişinin ölümüne yol açan kazalarla bağlantılı olarak resmen suçlu olarak damgalayacak. Boeing ayrıca, Teksas'taki federal mahkemeye sunulan belgeye göre 243,6 milyon dolarlık bir para cezası da ödeyecek. Dosyaya göre, uçak üreticisi ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde güvenlik ve uyumluluk programlarını güçlendirmek için en az 455 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti. Suçun kabulü, şirketin ABD Savunma Bakanlığı ve NASA gibi kuruluşlarla sözleşmeleri elde etme yeteneğini tehdit edebilir ancak uzmanlara göre Boeing bu noktada muafiyetler talep edebilir. Uzmanlara göre ayrıca, bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni bir CEO'ya sahip olacak olan şirketin, Spirit AeroSystems'ın planlanan satın alımı için onay ararken ilerlemeye çalışmasını kolaylaştıracak.