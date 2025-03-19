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        İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

        İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan kuru yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından boğaz gemi trafiğine açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:39
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        İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
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        İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan kuru yük gemisinin Ahırkapı Demir Sahası'na çekilmesinin ardından Boğaz gemi trafiğine açıldı.

        İHA'da yer alan habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yapan BERS isimli 95 m boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı."

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