Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar, destekler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı-lacivertlilerde de oynayan Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Çek oyuncu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım etmek için imzalı formalarını verdiğini belirtti.