Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta eski kız arkadaşı Ş.E.'nin sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi.



K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de bu anları videoya çekti.

"BOKS MAKİNESİ PARA İLE ÇALIŞIYOR"

Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.

Bozer yere düşünce de zanlılar genci darp etmeye devam ediyor. Olayın ardından evine giden gencin ailesi durumu görünce polise şikayette bulundu.

Bozer, çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayın ardından harekete geçen polis zanlı K.T. ile B.G.'yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. ile B.G. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın mağduru Musa Anıl Bozer, zanlıların tutuklanması üzerine "Olaydan sonra kulağım duymadı, uyuyamıyordum, bir kaç gün dışarı çıkmadım. Ama bana bunu yapanların yanına kar kalmadı. Polis onları yakaladı zanlılar tutuklandı" dedi.Anne Elvan Arslan ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. O çocuklara ve ailelerine de üzülüyorum. Ama oğluma yapılan cezasız kalmadı. Bunun için polislere, savcılara, hakimlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.