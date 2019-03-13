SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
adana park
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM >Boks makinesi yerine koyup dövmüştü: 'Yaptıkları yanına kar kalmadı!'

Boks makinesi yerine koyduğu çocuğu döven zanlı tutuklandı

Adana'da parkta yakaladığı genci boks makinesi yerine koyarak cebine de 1 lira bırakıp saatlerce darp eden ve bunu videoya çektirdiği ileri sürülen zanlı ile arkadaşı tutuklandı.

Giriş: 13.03.2019 - 10:22 | Güncelleme:
İHA

Edinilen bilgiye göre, olay 8 Mart günü Toros Mahallesi Hayal Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, Hayal Park'ta eski kız arkadaşı Ş.E.'nin sevgilisi K.T. (17) tarafından kesildi.

K.T. Bozer'i darp etmeye başladı. Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı B.G. de bu anları videoya çekti. 

 

"BOKS MAKİNESİ PARA İLE ÇALIŞIYOR"

Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962, şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.



YERE DÜŞÜNCE DE DAYAK SÜRÜYOR

Bozer yere düşünce de zanlılar genci darp etmeye devam ediyor. Olayın ardından evine giden gencin ailesi durumu görünce polise şikayette bulundu. 

Bozer, çocuk şube müdürlüğünde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini parkta darp ettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.



ZANLILAR TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen polis zanlı K.T. ile B.G.'yi yakaladı. Zanlılar yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlı K.T. ile B.G. sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "Nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın mağduru Musa Anıl Bozer, zanlıların tutuklanması üzerine "Olaydan sonra kulağım duymadı, uyuyamıyordum, bir kaç gün dışarı çıkmadım. Ama bana bunu yapanların yanına kar kalmadı. Polis onları yakaladı zanlılar tutuklandı" dedi.
Anne Elvan Arslan ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. O çocuklara ve ailelerine de üzülüyorum. Ama oğluma yapılan cezasız kalmadı. Bunun için polislere, savcılara, hakimlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X