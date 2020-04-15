Bolt'tan sosyal mesafe paylaşımı

Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 2008 Pekin Olimpiyatları 100 metre finalinde 9.69 ile dünya ve Olimpiyat rekoru kırdığı yarışın bitiş anında rakipleriyle arasındaki farkı gösteren görseli paylaşan Bolt, “Sosyal mesafe” dedi.
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