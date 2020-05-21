AA

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde A.S.D. ve O.A'nın Düzce'den Bolu'ya tarihi eser niteliği taşıyan materyaller getireceği ve bu materyalleri pazarlamaya çalışacakları bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda Bolu Dağı'nı geçtikten sonra bulunan, Yolçatı köy yolu girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada, Roma, Bizans, Frig ve Lidya dönemlerine ait 102 sikke ile heykel, haç, yüzük ve ok ucu gibi objelerden oluşan 71 tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.