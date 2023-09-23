Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı!

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek altıda altı yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki altıncı maçını da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya galibiyetiyle birlikte olimpiyatlara katılmayı garantiledi!

        "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

        Altıncı maçta ev sahibi Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, 1-0 geriye düşse de maçı 3-1 kazanmayı başardı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

        Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro