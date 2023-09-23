Fransa'da Francesco Farioli fırtınası!
Fransa Ligue 1'de Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. İtalyan çalıştırıcının takımı geride kalan 6 haftada yenilgi yüzü görmedi.
Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Nice, Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'den tanıdığımız Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, bu sezon geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Yenilgi yüzü görmeyen İtalyan çalıştırıcının takımı puanını 12'ye yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Nice geçen hafta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Monaco'da Folarin Balogun, Nice karşısında ikinci kez penaltı kaçırdı.