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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa'da Francesco Farioli fırtınası! - Futbol Haberleri

        Fransa'da Francesco Farioli fırtınası!

        Fransa Ligue 1'de Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturdu. İtalyan çalıştırıcının takımı geride kalan 6 haftada yenilgi yüzü görmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:34
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        Fransa'da Farioli fırtınası!
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        Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Nice, Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Süper Lig'den tanıdığımız Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice, bu sezon geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Yenilgi yüzü görmeyen İtalyan çalıştırıcının takımı puanını 12'ye yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

        Nice geçen hafta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

        Monaco'da Folarin Balogun, Nice karşısında ikinci kez penaltı kaçırdı.

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