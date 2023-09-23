Saati 24 dolara çalışacak kişileri arıyorlar: SpaceX Türkçe bilen personel arayışına başladı
ABD'li ünlü milyarder Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, Türkiye'de faaliyet göstermeye hazırlanırken Türkçe bilen personel arayışı da başladı. Firma, saati 24 dolardan Türkçe bilen personel alımı için iş ilanı açtı. İlan LinkedIn'de paylaşılırken, 2 günde 927 başvuru yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada SpaceX'in kurucusu ünü milyarder Elon Musk ile de bir araya gelmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NEW YORK'TA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Starlink ve yapay zeka konusunda işbirliğine açık olunduğunu belirtmesi üzerine Musk, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini iletmişti.
"VERİMLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ" DENİLMİŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Elon Musk'ın şirketi Starlink'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurusuna ilişkin açıklama yapmıştı.
Bakan Yardımcısı Sayan, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyunun görüşlerini alacağız" demişti.
TÜRKÇE BİLEN PERSONEL
Yaşanan olumlu gelişmelerin ardından SpaceX Türkçe bilen personel arayışına başladı.
İlanda "Starlink Müşteri Desteği ekibinin ilk üyelerinden biri olarak, Starlink'in müşterilerimizin yüzü olacak ve onların olağanüstü bir genel deneyime sahip olmalarını sağlayacaksınız" denilirken aranan personelin görev tanımı şu şekilde sunuldu:
- Müşteri sorunlarını birden fazla kanalda önceliklendirme ve çözme
- Donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlama
- Sorun gidermeye yönelik iş akışları oluşturmak, geliştirmek ve temel sorunları çözmek için diğer ekiplerle işbirliği yapma
ARANAN NİTELİKLER
İlana başvurmak için iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilgisi aranmasının yanısıra en az lise diploması veya denklik belgesi, müşteri destek birimlerinde 1 yıldan fazla deneyim de aranıyor.
Bunun dışında mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerileri, hafta sonu ve gece saatlerinde çalışma esnekliği, donanım sorun giderme, yazılım geliştirme gibi teknik konularda deneyim de bekleniyor.
SAATİ 24 DOLAR
"Tatillerde çalışmaya müsait olunmalı" denilen ilanda günde 12 saat çalışmaya uygun vardiyalar olacağı belirtildi.
Maaş aralığı saatlik olarak hesaplanırken maaşın ilk seviyede saatlik 24 dolar (yaklaşık 653 TL), ikinci seviyede ise saatlik 26,50 dolar (720 TL) olacağı ifade edildi.
Çalışanların kapsamlı tıbbi sigorta, kısa ve uzun vadeli sakatlık sigortası, hayat sigortası, ücretli ebeveynlik izni elde edeceği, ayrıca 3 haftalık da ücretli tatil ve yılda 10 veya daha fazla ücretli tatil hakkına sahip olunacağı belirtildi.
2 GÜNDE 1000'E YAKIN BAŞVURU
Linkedin üzerinden açılan ilana 2 günde 927 başvuru yapılırken, sabah saatlerinde ilanın geçici olarak kaldırıldığı görüldü.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı, Associated Press ve LinkedIn'den servis edilmiştir.