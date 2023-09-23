Tarihi Harran Ulu Cami'nin görkemli yapısı kazılarla ortaya çıkarılıyor

Kazı çalışmalarıyla taş ayaklar, sütunlar, konik başlı sütunlar ve pembe mermer tamburların ortaya çıktığını anlatan Önal, "Büyük oranda taş ayaklar ve sütunlar belli oldu. Şu an 101 tane taş ayak ve sütun var.

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Kazıdan önce 13 tane sütün yeri tespit ediliyordu ama kazıdan sonra bu kültür katı kalıntısı kaldırıldıktan sonra 69 sütun ve 32 ayak olduğu tespit edildi. Bu sütün ve ayaklar kemeri taşıyordu, kemer de ahşap tavanı taşıyordu. Onun da üzerinde bazalikal yapıda kırma 4 çatı vardı. Cami ise ahşap tavana sahipti" diye konuştu.