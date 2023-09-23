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        Haberler Dünyadan Dave Evans: Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider - Günün magazin haberleri

        Dave Evans: Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider

        Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin solisti Dave Evans, Yunanistan konseri öncesi İstanbul'u ziyaret etti. Tarihi yerleri gezen Evans, "İlk kez Türkiye'ye geliyorum. İstanbul beklediğim gibi değildi. Gerçekten böyle beklemiyordum. Harika bir şehir, büyüleyici. Birçok yerde bulundum, İstanbul gerçekten çok güzel bir yer. Çok modern" dedi. Dave Evans, ayrıca, "Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci dünya savaşında Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu" şeklinde de konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:02
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        Kuruluşunun 50'nci yılı nedeniyle dünya turnesine çıkan AC/DC grubunun solisti Dave Evans, 29 Eylül'de Yunanistan'da verecekleri konser öncesi İstanbul'u ziyaret etti. Dünyaca ünlü grubun solisti Dave Evans, İstanbul'un tarihi noktalarını gezdi.

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        İlk olarak Şişli'de bulunan Atatürk'ün evini ziyaret eden Evans, Atatürk'e olan hayranlığını dile getirdi. İstanbul turuna Sultanahmet Meydanı'nda devam eden Dave Evans, 2024'te İstanbul'da konser vermeyi planladıklarını söyledi.

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        "HARİKA BİR ŞEHİR, BÜYÜLEYİCİ"

        Şişli'de bulunan Atatürk'ün evini ziyaret eden Dave Evans, "İlk kez Türkiye'ye geliyorum. İstanbul beklediğim gibi değildi. Gerçekten böyle beklemiyordum. Harika bir şehir, büyüleyici. Dünyada birçok yerde bulundum, İstanbul gerçekten çok güzel bir yer. Çok modern. Binalar ve mimari gerçekten çok özel" dedi.

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        "MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, HARİKA BİR LİDER"

        Evans, "Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci dünya savaşında Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu. Gerçekten büyük bir lider. Bu benim için de sürpriz oldu. Buraya geleceğimi beklemiyordum. Tarihi yakından takip ederim, burada olmak heyecan verici ve aynı zamanda büyük bir onur. Dünya turu yapıyorum, Norveç'ten yeni geldim. Buradan Yunanistan'a devam edeceğim. Orada büyük, gerçekten çok iyi bir şovum olacak. Türk halkı gerçekten de kim olduğumu biliyor, gelecek sene de gösterilerim olacak. Bir Türkiye turu olacak aslında. Eğer yıl sonuna doğru denk gelirseniz Türkiye'de gösterimi yapıyor olacağım. Şimdilik sadece ülkenizi ziyaret ediyorum. Gelecek sene yapacağım gösteriden önce güzel ülkenize şöyle bir göz atıyorum. Tabii bu seneden biletleri alsanız da mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

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        "HRİSTİYAN KATEDRALİ OLSUN, MÜSLÜMAN CAMİSİ OLSUN BENİM İÇİN İLHAM VERİCİDİR"

        İstanbul turuna Sultanahmet Meydanı'nda devam eden Dave Evans, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii hakkında, "Tam anlamıyla harika, mimarisi güzel ve fantastik. Aynı zamanda tarih ve camilerin kendisi insanların baktığı önemli şeyler ve tarihe bu açıdan bakarlar. Bunlar her zaman Hristiyan katedrali olsun, Müslüman camisi olsun benim için ilham vericidir. İnsanlar için çok şey ifade eder. Manevi şeylerdir. Dünyayı gezerken görebildiğim kadarını görmeyi seviyorum. Bu camiler her yerdeler. Kesinlikle inanılmazlar, mimarisi ilham verici" şeklinde konuştu.

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        "İSTANBUL İNANILMAZ BİR ŞEHİR"

        Evans, ayrıca, "İstanbul'a geldiğimde neleri görebileceğimi hiç garanti edemiyordum. Modern bir şehir, fantastik modern bir şehir. Herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer olduğuna inanıyorum. Dünyada tüm büyük fantastik tarihi yerlerde bulundum. Benim için açıklaması zor. İstanbul inanılmaz bir şehir ve benim için büyük bir sürpriz oldu" açıklamasında da bulundu.

        Fotoğraflar: DHA

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        Dave Evans

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        Dave Evans

        #Dave Evans
        #mustafa kemal atatürk
        #istanbul
        #acdc
        Haberi Hazırlayan: Şevval Yılmaz
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