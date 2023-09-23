Dave Evans: Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider

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"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, HARİKA BİR LİDER"



Evans, "Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci dünya savaşında Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu. Gerçekten büyük bir lider. Bu benim için de sürpriz oldu. Buraya geleceğimi beklemiyordum. Tarihi yakından takip ederim, burada olmak heyecan verici ve aynı zamanda büyük bir onur. Dünya turu yapıyorum, Norveç'ten yeni geldim. Buradan Yunanistan'a devam edeceğim. Orada büyük, gerçekten çok iyi bir şovum olacak. Türk halkı gerçekten de kim olduğumu biliyor, gelecek sene de gösterilerim olacak. Bir Türkiye turu olacak aslında. Eğer yıl sonuna doğru denk gelirseniz Türkiye'de gösterimi yapıyor olacağım. Şimdilik sadece ülkenizi ziyaret ediyorum. Gelecek sene yapacağım gösteriden önce güzel ülkenize şöyle bir göz atıyorum. Tabii bu seneden biletleri alsanız da mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

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"HRİSTİYAN KATEDRALİ OLSUN, MÜSLÜMAN CAMİSİ OLSUN BENİM İÇİN İLHAM VERİCİDİR"



İstanbul turuna Sultanahmet Meydanı'nda devam eden Dave Evans, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii hakkında, "Tam anlamıyla harika, mimarisi güzel ve fantastik. Aynı zamanda tarih ve camilerin kendisi insanların baktığı önemli şeyler ve tarihe bu açıdan bakarlar. Bunlar her zaman Hristiyan katedrali olsun, Müslüman camisi olsun benim için ilham vericidir. İnsanlar için çok şey ifade eder. Manevi şeylerdir. Dünyayı gezerken görebildiğim kadarını görmeyi seviyorum. Bu camiler her yerdeler. Kesinlikle inanılmazlar, mimarisi ilham verici" şeklinde konuştu.