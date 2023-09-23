Bartın'da olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Kozcağız beldesine bağlı Ecikler köyünde meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ DHA'da yer alan habere göre aralarında husumet olan K.A. (17) ile F.A. (26) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.A., eve gidip pompalı tüfeği alarak geri döndü, F.A.´ya tek el ateş etti.

VÜCUDUNA SAÇMALAR İSABET ETTİ Çevredekilerin müdahale ettiği K.A. olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden F.A.´yı Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan F.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. REKLAM

"KÜFRETTİ, YUMRUK ATTI" Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan K.A. karakoldaki ifadesinde, `Durup dururken bana geldi laf atmaya başladı, bana bulaşma git deyince küfretti, yumruk atmaya başladı. Hakaret etti. Ben de dayanamadım, elimde pompalı vardı ve bir el ateş ettim. Olay bundan ibaret´ dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. adli kontrol şartı ile salıverildi.

OLAY ANINI KAMERAYA KAYDETTİ Bu arada K.A.´nın F.A.´ya ateş ettiği anları cep telefonuyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde K.A.´nın ateş ettiği F.A.´nın iş yerine kaçtığı görüldü. Köylülerin müdahale ettiği K.A.´nın "Abi biriniz gelmeyin, anama bacıma sövüyor, yumruk atıyor bana, kimse anama bacıma sövüp de yumruk atamaz" dediği duyuldu.