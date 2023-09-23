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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayrampaşa'da ehliyet sınavına girmek için bekleyen adam yaslandığı çiftin yıkılmasıyla hayatını kaybetti

        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!

        İstanbul Bayrampaşa'da, ehliyet sınavına girmek için sıra bekleyen 32 yaşındaki Akif Türkmen, yaslandığı çitin yıkılmasıyla yaklaşık 10 metreden düşerek hayatını kaybetti. Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Türkmen'in yakınları sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:14
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        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
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        İstanbul'da alınan bilgiye göre, Bayrampaşa'daki Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde ehliyet sınavına girmek için belirlenen noktaya gelen Akif Türkmen (32) sırasını beklerken yaslandığı çitin yıkılması üzerine yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        AA'da yer alan habere göre Büyük İstanbul Otogarı'nda park halindeki otobüslerin arasına düşerek ağır yaralanan Türkmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Görgü tanıklarından Melik Çiftçi, gazetecilere, sınav için yolun kenarında beklediklerini, bu sırada Türkmen'in düştüğünü söyledi. Çiftçi, ekiplerin uzun süre kalp masajı yaptığını, buna rağmen Türkmen'in hayatını kaybettiğini aktardı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen Türkmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan, Türkmen'in düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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