'Altın Koza', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket'in oldu Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' dalında 'Altın Koza'yı 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' kazandı. 'En İyi Yönetmen' dalında ise ödüle 'Sanki Her Şey Biraz Felaket'i yöneten Umut Subaşı layık görüldü. Subaşı, geceden toplam 4 ödülle ayrıldı

