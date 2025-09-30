Habertürk
        Bolu'da rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kamerada

        Bolu'da rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kamerada

        Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde, rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin kayıt altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:05 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:23
        Rüzgara rağmen avlanmaya çalıştı!
        Bolu'nun Gölköy Barajı çevresinde rüzgarlı havada avlanmaya çalışan bir şahin görüntülendi.

        Baraj kenarındaki otluk alanda avına odaklanan şahin, bir süre bölgede uçuş yaptı.

        Daha sonra yerdeki hareketi fark eden şahin, şiddetli rüzgara rağmen dakikalarca aynı noktada kanat çırpmadan asılı kaldı.

        Avını dikkatle izleyen şahinin görüntüsü, doğadaki avlanma anlarını gözler önüne serdi.

        #rüzgarlı havada avlanmaya çalışan kızıl şahin
        #kızıl şahin
        #Bolu
        #kızıl şahin avlanma
