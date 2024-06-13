Bolu Dağı geçişinde bayram tatili yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatili bu cuma başlıyor. Bayram tatilininde izinlerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler şimdiden yola çıkmaya başladı.
Yola çıkan sürücüler, özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.
Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.