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        Bolu Dağı Tüneli 90 metre uzatıldı; D-100 kara yolunda trafik normalle döndü

        BOLUDağı Tüneli'nin 90 metre uzatılmasının ardından, D-100 kara yolunda oluşan trafik normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:20
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        Bolu Dağı Tüneli 90 metre uzatıldı; D-100 kara yolunda trafik normalle döndü
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        BOLUDağı Tüneli'nin 90 metre uzatılmasının ardından, D-100 kara yolunda oluşan trafik normale döndü.

        Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında kalan 23 kilometrelik güzergah, 25 Eylül'de Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması ve viyadüklerdeki derz çalışması için ulaşıma kapatıldı. Araçlar, mecburi güzergah olarak D-100 kara yoluna yönlendirildi. Bu süreçte yoğun trafik yaşanırken, çalışmalar 42 gün sonra tamamlandı. Çalışmalar sonunda Bolu Dağı Tüneli, 90 metre uzatıldı. Tünel, dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı tören ile açıldı. Böylece D-100 kara yolunda oluşan trafik çilesi, sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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