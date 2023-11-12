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        Boluspor - Sakaryaspor: 2-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:10
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        Boluspor - Sakaryaspor: 2-3
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:İlker Yasin Avcı, Bersan Duran, Mehmet Şengül

        BOLUSPOR: Çağlar Akbaba- Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Landel (Dk. 69 Diarrasouba), Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 69 Kubilay Sönmez), Ercan Coşkun (Dk. 46 Moussiti-Oko), Safa Kınalı (Dk. 61 Tolunay Artuç), Berk Yıldız, Battaieb

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, Donkor, Rotman, Bülent Uzun, Roshi (Dk. 77 Ali Ülgen), Sinan Kurt (Dk. 84 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Murat Akpınar (Dk. 90+1 Çağlayan Menderes), Del Valle (Dk. 84 Simon), Kassongo

        GOLLER: Dk. 66 Posmac, Dk. 84 Oulare (Boluspor), Dk. 10 Kassongo, Dk. 28 Roshi, Dk. 53 Del Valle (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Oğuz Kaan Güçtekin, Çağlar Akbaba(Boluspor), Del Valle, Tugay Karslı, Cihan Topaloğlu (Sakaryaspor)

        1'inci Lig'in 12Nci haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu.

        10'uncu dakikada gelişen Sakaryaspor atağında, Del Valle'nin ortasında Kassongo topu ağlara gönderdi: 0-1.

        14'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda, Safa topu direkt kaleye gönderdi. Top arka direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sakaryaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

        28'inci dakikada Sakaryaspor atağında, topu sürerek ceza sahasına giren Roshi'nin vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlara gitti: 0-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Sakaryaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 

        53'üncü dakikada Sakaryaspor ani geliştirdiği atakta sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Del Valle'nin düzgün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-3.

        66'ncı dakikada Berk'in arka direğe ortasına Posmac'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

        84'üncü dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda Berk'in ortasına Oulare kafa vurdu, top kale çizgisini geçti: 2-3. 

        DHA-Spor - Türkiye-Bolu / Merkez - Oğuzhan EKE

        2023-11-12 16:06:02

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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