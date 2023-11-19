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        Bolu Dağı´nda kar yağışı

        BOLUDağı'nınD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:00
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        Bolu Dağı´nda kar yağışı
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        BOLUDağı'nınD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Özellikle Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, 2 güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle kar lastiği takmadan yola çıkan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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