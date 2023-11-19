Bolu Dağı´nda kar yağışı
BOLUDağı'nınD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.
BOLUDağı'nınD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına dönüştü. Özellikle Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, 2 güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Özellikle kar lastiği takmadan yola çıkan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri de yol güzergahları üzerinde kontrollerini artırdı.
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