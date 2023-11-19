Gölcük ve Abant parklarında kar yağışı
BOLU'dakiAbantGölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.
BOLU'dakiAbantGölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışı ile beyaza büründü.
Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Abant'ta kar kalınlığı 40 santimetreye, Gölcük'te ise 30 santimetreye ulaştı. Bolu ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, 2 parkta karın tadını çıkardı. Bazı ziyaretçiler göl kenarında fotoğraf çektirirken, bazıları da ailece kar topu oynadı. Bölgede tipi şeklinde kar yağışı sürüyor.
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