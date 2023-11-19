Bolu Dağı´nda kar yağışı (2)

KARYAĞIŞIETKİSİNİ ARTIRDI

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece başlayan kar yağışı şiddetini artırırken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüler araçları ile güçlükle ilerliyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunu azaltmak için trafiği Abant Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirdi.