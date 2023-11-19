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        Bolu Dağı´nda kar yağışı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:00
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        Bolu Dağı´nda kar yağışı (2)
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        KARYAĞIŞIETKİSİNİ ARTIRDI

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece başlayan kar yağışı şiddetini artırırken, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüler araçları ile güçlükle ilerliyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunu azaltmak için trafiği Abant Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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