Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kardan mahsur kalan 20 kampçı ile 6 çalışan kurtarıldı

        BOLU'dayoğunkar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kardan mahsur kalan 20 kampçı ile 6 çalışan kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'dayoğunkar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

        Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmaya giden 20 kişi ile 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede ekipler, 26 kişinin kurtarılması için harekete geçti. AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kapanan yolların açılması ile ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu 26 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolünde geçirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        Bartın'da şiddetli sağanak paniği!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Anne ve 3 çocuğu selde can verdi!
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        Yüzde 143 enflasyonla gelen zafer
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım

        Benzer Haberler

        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
        Yedigöller'de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 26 kişi kurtarıldı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü
        Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü
        Yedigöller yolunda karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Yedigöller yolunda karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Bolu´da eğitime kar engeli
        Bolu´da eğitime kar engeli
        Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor
        Ankara-Zonguldak kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor