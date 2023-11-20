Bolu'da kardan mahsur kalan 20 kampçı ile 6 çalışan kurtarıldı BOLU'dayoğunkar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

BOLU'dayoğunkar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kampçı ile 6 tesis çalışanı, AFAD'ın koordinesinde 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Yedigöller Milli Parkı'na kamp yapmaya giden 20 kişi ile 6 tesis çalışanı, yoğun kar yağışı ve kapanan yollar nedeniyle mahsur kaldı. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede ekipler, 26 kişinin kurtarılması için harekete geçti. AFAD koordinesinde, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kapanan yolların açılması ile ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu 26 kişiyi kurtardı. Sağlık kontrolünde geçirilen kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.