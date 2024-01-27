Gerede ilçesinde tansiyon hastası paletli ambulansla hastaneye yetiştirdi
BOLU´nunGerede ilçesinde, tansiyon hastası erkek, karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü.
BOLU´nunGerede ilçesinde, tansiyon hastası erkek, karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü.
Gerede´nin Demircisopran köyünde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 72 yaşındaki erkek hasta, gece saatlerinde rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu köydeki hastayı almak için Gerede 2 Nol'u Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli sağlık ekibi, paletli ambulansla ulaştı. Gerede Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.