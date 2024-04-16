Kazada yaralanan sürücüsü sağlık ekiplerine motosikletinin durumunu sordu

Kaza, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. E.A. (18) idaresindeki 14 ACH 697 plakalı motosiklet, R.E. idaresindeki 66 ABB 601 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastane Köroğlu Ünitesi Acil Sevisine sevk edildi. Genç sürücü, hastaneye kaldırıldığı sırada motosikletinin durumunu sordu. Sağlık çalışanları motorunun iyi olduğunu söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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