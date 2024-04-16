Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kazada yaralanan sürücüsü sağlık ekiplerine motosikletinin durumunu sordu

        BOLU'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerine motosikletinin durumunu sordu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:42 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada yaralanan sürücüsü sağlık ekiplerine motosikletinin durumunu sordu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerine motosikletinin durumunu sordu.

        Kaza, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. E.A. (18) idaresindeki 14 ACH 697 plakalı motosiklet, R.E. idaresindeki 66 ABB 601 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastane Köroğlu Ünitesi Acil Sevisine sevk edildi. Genç sürücü, hastaneye kaldırıldığı sırada motosikletinin durumunu sordu. Sağlık çalışanları motorunun iyi olduğunu söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Kavga eden esnafı ayırmaya çalışan kuruyemişçi vuruldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Tabiat parkındaki bungalovların kullanıma açılması çalışmasına Gölcük Platf...
        Tabiat parkındaki bungalovların kullanıma açılması çalışmasına Gölcük Platf...
        Bolu'da trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet sürücüleri denetlendi
        Bolu'da trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet sürücüleri denetlendi
        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı
        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı
        Tanju Özcan: Yabancı üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerine astronomi...
        Tanju Özcan: Yabancı üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerine astronomi...