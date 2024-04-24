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        Bolu'da gökyüzünü toz bulutu kapladı

        AFRİKA üzerinden 'toz taşınımı' nedeniyle Bolu'da gökyüzünü toz bulutu kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:25
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        Bolu'da gökyüzünü toz bulutu kapladı
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        AFRİKA üzerinden ‘toz taşınımı’ nedeniyle Bolu’da gökyüzünü toz bulutu kapladı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Afrika üzerinden Türkiye’ye gelen yoğun toz Bolu’da da etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinden kent merkezini kaplayan gri toz bulutunun olduğu görüldü. Bolu’nun yarın da hassas seviyede yoğun tozun etkisinde olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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