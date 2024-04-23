Papağan "Maraz" genç kızın en yakın arkadaşı oldu

Bolu'da yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül İmamoğlu, gününün büyük kısmını "Maraz" adını verdiği papağanıyla geçiriyor.

Kent merkezinde ikamet eden İmamoğlu'na babası, çok sevdiği için geçen yıl sultan cinsi papağan hediye etti.

İmamoğlu, aralarında kısa sürede güçlü bağ oluşan papağanı yanından bir an olsun ayırmıyor, onunla dışarıda vakit geçiriyor, bisiklete biniyor ve açık alanlardaki spor aletlerini kullanıyor.

Genelde İmamoğlu'nun omzunda duran papağan, görenlerin ilgisini çekiyor.