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        Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fener alayıyla kutlandı

        Bolu Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:45
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        Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fener alayıyla kutlandı
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        Bolu Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler daha sonra belediye bandosu eşliğinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanına kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocukların ve Boluluların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Kutlamalar kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi. Mosso'nun seslendirdiği şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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