Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fener alayıyla kutlandı

Kutlamalar kapsamında şarkıcı Melek Mosso konser verdi. Mosso'nun seslendirdiği şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti.

Yürüyüşe katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çocukların ve Boluluların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve fener olan çok sayıda kişi, Hükümet Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler daha sonra belediye bandosu eşliğinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan konser alanına kadar yürüdü.

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