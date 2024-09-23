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        Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde orman yolunda uçuruma yuvarlanan traktörün sürücü Muhammet Can Dedeoğlu (21) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:05
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        Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde orman yolunda uçuruma yuvarlanan traktörün sürücü Muhammet Can Dedeoğlu (21) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin Ilıca köyü mevkiinde meydana geldi. Orman yolunda Muhammet Can Dedeoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 14 BC 470 plakalı traktör, uçuruma yuvarlardı. Sürücü Dedeoğlu traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Can Dedeoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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