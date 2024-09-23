Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinin Ilıca köyü mevkiinde meydana geldi. Orman yolunda Muhammet Can Dedeoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 14 BC 470 plakalı traktör, uçuruma yuvarlardı. Sürücü Dedeoğlu traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Can Dedeoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

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