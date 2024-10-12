Ormana gidip, dönmeyen çiftin cansız bedenleri bulundu (2)
CANSIZBEDENLERİ BULUNDUBolu'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş ile eşi Fatma Çetintaş'ın cansız bedenleri bulundu.
CANSIZBEDENLERİ BULUNDU
Bolu'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş ile eşi Fatma Çetintaş'ın cansız bedenleri bulundu. Dere kenarında cesetleri bulunan çiftin ilk belirlemelere göre, hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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