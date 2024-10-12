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        Ormana gidip, dönmeyen çiftin cansız bedenleri bulundu (2)

        CANSIZBEDENLERİ BULUNDUBolu'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş ile eşi Fatma Çetintaş'ın cansız bedenleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:40
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        Ormana gidip, dönmeyen çiftin cansız bedenleri bulundu (2)
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        CANSIZBEDENLERİ BULUNDU

        Bolu'da mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan ve 50 kişilik ekip tarafından aranan Ömer Çetintaş ile eşi Fatma Çetintaş'ın cansız bedenleri bulundu. Dere kenarında cesetleri bulunan çiftin ilk belirlemelere göre, hipotermi sonucu öldükleri belirlendi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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