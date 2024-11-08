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        Çocuk parkındaki tahterevalliyi kırdılar; o anlar kamerada

        BOLU'da çocuk parkına gelen 15-16 yaşlarındaki 3 arkadaş, tahterevalliyi tekme atıp, üstünde zıplayarak kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:55
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        Çocuk parkındaki tahterevalliyi kırdılar; o anlar kamerada
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        BOLU'da çocuk parkına gelen 15-16 yaşlarındaki 3 arkadaş, tahterevalliyi tekme atıp, üstünde zıplayarak kırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. Çocuk parkına gelen 15-16 yaşlarındaki 3 arkadaş, parktaki tahterevalliyi, tekme atıp, üstünde zıplayarak kırdı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıt yapan kişi, görüntüleri Bolu Belediyesi'ne gönderdi. Sabah parka gelen belediye ekipleri, kullanılamaz haldeki tahterevalliyi onarmak için sökerek götürdü.

        'ÖZELLİKLE AİLELERİNE SİTEM EDECEĞİZ'

        Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "3 genç arkadaş, buradaki parka zarar veriyorlardı. Bir duyarlı vatandaşımız da onu çekmiş. Bize gönderdi. Tabii arkadaşlarımızın 18 yaşından küçük olduğunu düşünüyoruz. O sebepten dolayı da kendilerini bulmaya çalışıyoruz. Fakat bulduğumuz zaman arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza değil özellikle ailelerine sitem edeceğiz. Onlara nasihatte bulunacağız. Çünkü gerçekten bu arkadaşlarımızın topluma, vatana, millete yararlı bir çocuk olarak, bir birey olarak yetişmelerinde kendilerinin çok önemli payları var. Ailelerine 'Lütfen çocuklarımızı uyaralım. Onları güzel yetiştirelim. Parklarımıza zarar vermesin. Yere çöp atmasın' diyerek nasihatlerde bulunacağız. Eğer aileleri bu çocuklarımızı, gençlerimizi düzgünce yetiştirmiş olsalardı; gerçekten buradaki parka zarar vermezdi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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