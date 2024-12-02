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        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar

        BOLUBelediyesi ekipleri, karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için bölgeye yem bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:00
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        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
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        BOLUBelediyesi ekipleri, karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için bölgeye yem bıraktı.

        Bolu'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Bolu belediyesi ekipleri, At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları için harekete geçti. Ekipler tarafından karla kaplı yayladaki farklı noktalara yılkı atları için yem bırakıldı. Bölgenin sembolü haline gelen yılkı atları, belediye ekiplerinin bıraktığı yemleri yedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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