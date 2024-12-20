İşçi servis midibüsü buzlanan yolda devrildi; 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeniakçakavak köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Dursun'un kullandığı, beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan 14 AK 225 plakalı midibüs, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Trafik tabelasına çarpan midibüs devrilerek yan yattı. Kazada midibüsteki 9 işçi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Husnia Muawlawı Zada, hastanede yaşamını yitirdi. 8 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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