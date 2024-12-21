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        Yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarını besledi

        BOLU'da karla kaplanan At Yaylası'nda doğasever Gökhan Bilen, yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarını havuçla besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:45
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        Yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarını besledi
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        BOLU'da karla kaplanan At Yaylası'nda doğasever Gökhan Bilen, yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarını havuçla besledi.

        Bolu'nun yılkı atlarıyla meşhur At Yaylası, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları doğasever Gökhan Bilen tarafından beslendi. Bilen, kasalarla götürdüğü havuçları yere dökerek atları besledi. Ayrıca atlara yaklaşan Gökhan Bilen, elleriyle de havuç verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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