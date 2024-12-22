Kartalkaya'da yılbaşı öncesi yoğunluk

Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı, yapay kar takviyesiyle birlikte 1 metreye aştı. 2 bin 200 yatak kapasiteli toplam 5 otelin bulunduğu kayak merkezinde otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Kartalkaya'ya yurt içi ve yurt dışından gelen tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yaptı.

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