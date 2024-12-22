Boluspor – Kocaelispor: 1-3
STAT:AtatürkHAKEMLER: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Güner Mumcu TaştanBOLUSPOR: Çağlar, Fethi, Oğuz Kağan, Onur, Ali(Dk.
STAT:Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
BOLUSPOR: Çağlar, Fethi, Oğuz Kağan, Onur, Ali(Dk.88 Hakan) Avramovski(Dk. 88 Eren) Jefferson(Dk. 78 Estrela), Naby, Berk, Hüsamettin(Dk. 60 Babacar), Mukairu
KOCAELİSPOR: Gökhan, Ahmet(Dk.88 Mehmet), Tarkan, Caner, Muharrem(Dk 75 Yunus), Yusuf, Vukovic(Dk.67 Caktas), Pedrinho, Beridze(Dk.45 Barış)(Dk.88 Markao), Oğulcan, Mendes,
GOLLER: Dk. 39 Fethi (Boluspor); Dk. 71, Dk. 90+8 Mendes, Dk 90+6 Markao (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Dk. 72 Naby (Boluspor)
SARI KARTLAR: Vukovic, Pedrinho, Mendes (Kocaelispor), Fethi, Naby (Boluspor)
1’inci Lig'in 17’nci haftasında Boluspor kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor’a 3-1 mağlup oldu.
14’üncü dakikada Berk’in rakibinden kaptığı topu önünde bulan Hüsamettin’in şutunu kaleci Gökhan son anda çeldi.
23’üncü dakikada Jefferson’un kale önüne attığı pasta Hüsamettin’in şutu az farkla dışarı gitti.
28’inci dakikada Pedrinho’nun kullandığı serbest vuruşu Çağlar kornere çeldi.
39’uncu dakikada sol kanattan Onur’un ortasında Fethi’nin şutu ağlara gitti: 1-0
İlk yarı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
55’inci dakikada kale önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Hüsamettin’in şutunu Gökhan kurtardı.
71’inci dakikada Ahmet’in ortasında kale önünde oluşan karambolde Mendes’in şutu ağlara gitti: 1-1
72’nci dakikada Naby, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+6’ncı dakikada Markao’nun ceza sahası önünde topla buluşmasıyla çektiği şut ağlara gitti: 1-2
90+8’nci dakikada Mendes’in ceza sahası içerisinden çektiği şut ağlarla buluştu: 1-3
Karşılaşma Kocaelispor’un 3-1’lik galibiyeti ile sona erdi.
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