İskeleden düşen işçi yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda meydana geldi. Güçlendirme çalışması yapılan öğrenci yurdunda çalışan İrfan Üzümcü, dengesini kaybedince 3'üncü katta dış cepheye kurulu iskelenin 1'inci katına düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Üzümcü, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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